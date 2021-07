Destaque do São Paulo, Léo fala sobre função de zagueiro: ‘Tenho gostado’ Defensor foi um dos mais elogiados do time após o empate sem gols no clássico contra o Corinthians. Léo comentou posição em que vem atuando no Tricolor desde sua chegada

Um dos destaques da temporada do São Paulo vem sendo o defensor Léo. Contratado como lateral-direito em 2019,o jogador passou a atuar como zagueiro, posição em que já vinha se destacando com Fernando Diniz e continuou o bom momento na comissão técnica de Crespo.

Você decide! Daniel Alves deve jogar como meio-campista ou como lateral no São Paulo?



Em entrevista à ‘SPFCTV’, Léo falou sobre como é atuar na posição e destacou a ajuda dos companheiros para a adaptação na ‘nova’ posição em campo.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos

E MAIS:

– Estou me esforçando muito, desde o ano passado, quando comecei a jogar de zagueiro. Venho me dedicando, estudando e com a ajuda dos companheiros, tenho me adaptado a posição – afirmou o camisa 16.

Léo também comentou que agora pode ser chamado de ‘lateral e zagueiro’ e revelou seu ‘gosto’ de atuar como defensor.

– Não é só o Léo lateral, é o Léo zagueiro também. Tenho gostado de jogar nessa posição, venho me adaptando e quero me adaptar ainda mais, crescendo e ouvindo jogadores experientes. Agora é o Léo que joga de lateral e também de zagueiro – finalizou.

O jogador deve ser mantido na equipe titular do São Paulo no domingo (04), quando enfrenta o Red Bull Bragantino, às 18h15, no Morumbi, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o 17º colocado, com apenas cinco pontos conquistados.

Veja também