Destaque do São Paulo, Benítez comenta: ‘Estou aqui para ajudar’ Meia argentino fez um grande jogo na vitória sobre a Ferroviária por 4 a 2, dando três assistências. Tricolor pega o Mirassol nas semifinais do Campeonato Paulista

O meia Martín Benitez foi o grande destaque do São Paulo na vitória por 4 a 2 sobre a Ferroviária, nas quartas de final do Campeonato Paulista. O meia argentino participou de todos os gols do Tricolor.

Logo depois do duelo, o camisa oito comentou sobre a sua atuação e fez questão de elogiar os seus companheiros, sem puxar todo o mérito para a sua boa atuação no meio-campo são-paulino.

– Não gosto de dar nota depois do jogo, só parabéns aos companheiros, para a comissão técnica, mas agora é seguir trabalhando porque domingo tem mais. Eu estou aqui para ajudar. Quando vim para o São Paulo, minha característica é de dar assistência, ajudar o time, e hoje está acontecendo. Feliz por isso – disse o jogador ao ‘SporTV’.

Agora, o São Paulo pensa no Mirassol, em jogo válido pela semifinal do Campeonato Paulista, no próximo domingo (16), às 20h30, no Morumbi.

