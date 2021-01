Destaque do Palmeiras, Weverton explica a utilização de diferentes modelos de luvas em jogos Goleiro tem usado mais de um modelo por partida

A classificação do Palmeiras para uma final de Libertadores após 21 anos passou, literalmente, pelas mãos de Weverton. Com grandes defesas na dramática partida de volta contra o River Plate, o goleiro do Verdão foi um dos principais personagens do heroico resultado no Allianz Parque. E com um detalhe curioso: ele optou por trocar as suas luvas em três oportunidades. Superstição? Longe disso.

A troca de luvas não costuma ser uma novidade para Weverton durante as partidas, sobretudo as decisivas. Além disso, o atual momento global, por conta da pandemia do coronavírus, exige protocolos diferentes nos jogos.

– Por conta deste momento de pandemia, os gandulas precisam higienizar o tempo todo as bolas durante a partida, e isso acaba interferindo. Também tem a questão da umidade e da grama que geralmente é molhada antes do início dos jogos. Todos estes são fatores que acabam fazendo com que nós goleiros, em determinadas situações, façamos a troca do modelo de luva ideal para aquele momento e esta é uma ferramenta que me passa muita confiança em campo – afirmou o jogador, que é patrocinado pela Poker.

O Palmeiras terá uma reta final de temporada agitada. Além da final da Libertadores (quando fará o clássico diante do Santos), o clube paulista também está na decisão da Copa do Brasil.

