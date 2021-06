Destaque do Palmeiras, Bia Zaneratto é eleita a jogadora do mês no Brasileirão Em prêmio inédito, atacante palmeirense foi eleita em votação com jornalistas e comentaristas da categoria

Com um início de temporada promissor, a equipe feminina do Palmeiras tem mais um motivo para comemorar. Além da invencibilidade no Brasileirão e a classificação antecipada para a próxima fase da competição, a atacante Bia Zaneratto vive grande momento e foi eleita a melhor jogadora do Brasileirão no mês de maio.

Em sua segunda passagem pelo elenco alviverde, a camisa 10 carrega números expressivos no nacional – em 12 jogos, balançou a rede em 11 oportunidades, além de ser a líder em assistências, com seis. Só no mês de maio, a atacante marcou sete vezes e serviu suas companheiras em três oportunidades. De 33 gols do Palmeiras, ela tem participação em 51% deles.

Em premiação inédita, a CBF convidou 29 jornalistas e comentaristas para eleger a melhor atleta durante os últimos 30 dias, que levará um troféu para simbolizar o prêmio. Bia recebeu 22 votos, sendo 19 deles como a melhor e os outros três para a segunda melhor. No total, contabilizou 104 pontos, contra 26 da segunda colocada.

Com 30 pontos, as Palestrinas ocupam a segunda colocação na tabela, já garantidas nas quartas de final. A próxima partida será no domingo (6), às 14h, diante do São Paulo, no estádio do Canindé, pela 13ª rodada da competição.

