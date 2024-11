Destaque do funk nacional, MC Pedrinho revela sonho de parceria com Anitta e Bad Bunny

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/11/2024 - 19:00 Para compartilhar:

MC Pedrinho é um nome de destaque no funk brasileiro. Desde cedo, conquistou um grande número de fãs e enfrentou desafios que marcaram sua trajetória. O artista compartilhou detalhes sobre sua carreira, evolução musical e planos futuros. Confira!

Início precoce e desafios da fama

A carreira de MC Pedrinho começou ainda na infância, quando se dedicou à música. Sobre a experiência de lidar com a fama e as críticas desde jovem, ele comenta: “No começo, eu não entendia bem o que estava acontecendo, então segui tranquilo. Com o tempo, percebi o peso da situação e tudo o que vivi sem perceber. Mas, olhando para trás, vejo o quanto a música e a fé me ajudaram a crescer”.

“Hoje, mantenho a mesma postura: não me deixo influenciar por críticas ou elogios. Meu foco é viver a música e o sonho”, complementa.

Evolução do estilo musical

Sobre a evolução de seu som, Pedrinho compara o processo ao amadurecimento de algo natural: “É como uma fruta que amadurece ou uma flor que nasce. Desde os primeiros sucessos, como ‘Dondondon’, até músicas mais recentes, como ‘Gol Bolinha’ e ‘Gol Quadrado 2’, cada etapa tem sido uma experiência de aprendizado”.

Novos lançamentos e colaborações

Em 2024, MC Pedrinho promete novidades. Ele anunciou o lançamento da faixa Macetinho, marcada para 29 de novembro, além de uma nova música, chamada Chupeta, prevista para dezembro.

“O ano vai trazer músicas diferentes, com colaborações que vão surpreender. Eu aproveito as oportunidades que aparecem”, diz.

Equilíbrio entre carreira e vida pessoal

Apesar da agenda cheia de shows e gravações, Pedrinho valoriza os momentos em casa: “Sou tranquilo, gosto de ficar em casa, no estúdio, criando. Também saio e aproveito, mas consigo equilibrar bem o tempo para viajar ou fazer outras coisas quando estou de folga”.

Sonhos e parcerias

MC Pedrinho tem grandes planos para futuras colaborações. No Brasil, deseja trabalhar com Anitta e Red. Já no cenário internacional, artistas como Bad Bunny, Justin Bieber e Young Thug estão entre seus alvos.

“Gravar com Anitta seria um grande passo. No exterior, sonho em colaborar com artistas como Bad Bunny, e outros grandes nomes. Aqui no Brasil, meu foco está em Anitta e Red”, revela.