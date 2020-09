Destaque do Flu na temporada, atacante Evanilson é vendido para o Porto

Destaque do Fluminense na temporada, o atacante Evanilson, de 20 anos, foi vendido para o Porto, de Portugal. O jogador pertencia ao Tombense-MG e é o vice-artilheiro do time carioca no ano, com nove gols em 24 partidas.

O Fluminense informou nesta segunda-feira a negociação. O clube tinha 10% dos direitos econômicos de Evanilson e 20% da taxa de vitrine. Assim, ficará com 30% do valor da transação, que não foi divulgado. O Fluminense ainda ficará com 6% de uma futura negociação do atacante.

“O Fluminense informa ainda que tentou a permanência do atleta até o final do Campeonato Brasileiro, mas o clube português não flexibilizou e exigiu a ida do atleta de forma imediata”, anunciou o clube carioca, em comunicado.

Evanilson chegou ao Fluminense em 2013, ainda nas categorias de base. Ele subiu ao profissional no ano passado e começou a se destacar nesta temporada. Em 2019, ele não chegou a um acordo para renovar com o Fluminense e foi registrado pelo Tombense, clube gerenciado por Eduardo Uram, um de seus empresários.

Recentemente, Evanilson recebeu proposta do Crystal Palace, da Inglaterra, além de ter sido sondado por clubes brasileiros. Nesta segunda-feira, chegou a um acordo com o Porto e viaja para Portugal já nesta terça.

Veja também