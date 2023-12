Destaque do Flu, Germán Cano é eleito o Rei da América por jornal uruguaio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/12/2023 - 10:30 Para compartilhar:

O argentino Germán Cano é o Rei da América da temporada 2023. Destaque do Fluminense nas campanhas do título do Campeonato Carioca e também da Copa Libertadores, o centroavante ganhou a eleição organizada pelo jornal uruguaio “El País” pela primeira vez na carreira.

Na disputa, ele superou o seu companheiro de time, o colombiano John Arias, que ficou com a segunda colocação, e ainda dois atletas uruguaios: Luis Suárez, que defendeu o Grêmio este ano, e Nicolás de la Cruz, principal destaque do River Plate na temporada.

Aos 35 anos, o argentino teve uma temporada realmente especial. Além de campeão da Libertadores, ele também terminou a competição como artilheiro da competição ao marcar 13 gols. No Carioca, o enredo se repetiu. Ele deu a volta olímpica após os 4 a 1 sobre o Flamengo na final e terminou o torneio como goleador máximo ao balançar as redes 16 vezes.

Além da premiação para o jogador do Fluminense, o jornal uruguaio escalou a seleção da temporada. Oito atletas que atuam no futebol brasileiro marcaram presença na equipe. O time carioca teve quatro atletas selecionados além de emplacar Fernando Diniz como treinador.

O zagueiro Nino, o volante André e os atacantes John Arias e Gérmán Cano constam nessa lista. O Palmeiras contribuiu como o defensor Gustavo Gómez, além do lateral esquerdo Piquerez.

Para definir a eleição, o “El País” contou com a participação de 250 jornalistas. O período de análise para o desempenho dos atletas que concorrem ao prêmio corresponde aos meses de janeiro a dezembro.

A vitória de Cano confirma uma supremacia de atletas brasileiros em tempos recentes. Nos últimos cinco anos, o Brasil ganhou quatro das últimas cinco edições. Gabigol foi o vencedor em 2019 pelo Flamengo e no ano seguinte, Marinho repetiu a dose com a camisa do Santos. Em 2021, Julián Álvarez quebrou essa sequência com o River Plate. No ano passado, no entanto, o flamenguista Pedro voltou a colocar o futebol brasileiro no topo da lista.

