Destaque do Flamengo, Michael exalta Renato Gaúcho: ‘É como um paizão’

Michael foi o destaque da vitória do Flamengo sobre o Fortaleza por 3 a 0 neste sábado, na Arena Castelão, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele marcou dois dos três gols, marcados em sete minutos contra o time cearense e tratou de valorizar o trabalho do técnico Renato Gaúcho.

Desde que o treinador chegou, Michael passou a ser mais decisivo no Flamengo. “Tenho vivido um momento muito feliz aqui dentro. Considero muito ele (Renato) pelo carinho e pela atenção que me deu desde sempre. Brinquei com ele como brinco no dia a dia no CT. É como um paizão. Me dá apoio, carinho e conselho, mas puxa a orelha quando tem que puxar também, assim como faz com todos”, explicou.

O atacante vem aproveitando as chances que vem recebendo, principalmente nas Datas Fifa, em que a seleção brasileira contou com Gabriel Barbosa, como acontece no momento. Antes da chegada do treinador, Michael vinha sendo reserva com oportunidades cada vez mais raras no ataque rubro-negro. “Sou muito grato pelo que ele fez na minha vida, assim como sou aos meus companheiros também. Sem eles, a gente não teria feito o que fez aqui.”

Com dois jogos a menos do que o líder, o Flamengo chega aos 42 pontos, 11 atrás do líder Atlético-MG. Na próxima rodada, o Flamengo encara o Juventude na quarta-feira, às 19h, no Maracanã.

Para esta partida, o time não terá Vitinho, que recebeu o terceiro cartão amarelo neste sábado. Em contrapartida, o goleiro Diego Alves e o atacante Bruno Henrique, que foram poupados, voltam ao time. Gabriel, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Isla (convocados para as Eliminatórias da Copa do Mundo) seguem fora.

Saiba mais