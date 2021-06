Destaque do Coimbra Sub-20, Davi garante empenho para conquista do título Mineiro: ‘É o nosso objetivo’ O jogador tenta levar o time de Contagem ao seu primeiro troféu na categoria

Invicto no Campeonato Mineiro Sub-20, o zagueiro Davi, do Coimbra, que chegou a estar na mira de clubes portugueses, vive grande momento. Com três vitórias e um empate em quatro partidas disputadas, o jovem celebrou o momento vivido e revelou estar focado na conquista do troféu, mas garantiu respeito pelos adversários e reforçou a longa caminhada que ainda falta até o objetivo.

-O nosso elenco vem se fortalecendo mais a cada dia. Todos têm se dedicado ao máximo durante os treinamentos para que os resultados positivos venham nos jogos. Toda a equipe está focada no mesmo objetivo. Ainda tem muito campeonato pela frente, queremos dar um passo de cada vez, mas sem dúvida o nosso foco é a conquista do título do Mineiro Sub-20”, disse o jogador.

Davi também aproveitou para elogiar a estrutura do Coimbra, clube fundado em 1986 e que leva o sobrenome de Zico em sua homenagem, e falar sobre o próximo adversário, o Minas Boca, na próxima sexta-feira, 18 de junho.

-Apesar do clube ser novo, a estrutura é muito boa. É de time grande mesmo. Isso é excelente para nos ajudar a evoluirmos dentro de campo. Na próxima sexta-feira temos um adversário que ainda não venceu, mas que será complicado. Queremos os três pontos para nos mantermos na liderança. Temos que respeitar os adversários, principalmente fora de casa, mas vamos impor nosso jogo e tentar de tudo para sair com a vitória-disse.

