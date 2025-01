Destaque do Botafogo em 2024, zagueiro Alexander Barboza é homenageado com mural na Argentina

Um dos grandes pilares defensivos do Botafogo nas conquistas da Copa Libertadores e do Brasileirão em 2024, o zagueiro Alexander Barboza passa férias em seu país Natal, a Argentina, e visitou o bairro onde foi criado, Villa Celina, onde ganhou homenagem em um mural.

Amigos de infância e admiradores do defensor organizaram uma pintura em um muro do bairro com a imagem de Barboza vestido com a camisa do Botafogo e a taça da Libertadores. Ainda havia uma mensagem de que o jogador é o orgulho da localidade.

Barboza fez questão de tirar fotos ao lado da homenagem e se emocionou: “Obrigado a cada uma das pessoas que, desde a minha infância, contribuíram com a sua parte para que aquele menino sonhador que gostava de jogar bola, hoje se tornasse um homem que adora jogar futebol”, afirmou.

O defensor foi além no agradecimento e mostrou-se extremamente honrado com seus compatriotas. “Difícil definir o sentimento que me passa pelo corpo ao ver isso. É incrível”, completou, agradecido.

O Botafogo estreia no Campeonato Carioca no dia 11 de janeiro, possivelmente no Engenhão, mas Barboza e os demais titulares não estarão em campo. O cronograma do clube definiu que um time de reservas e garotos será utilizado nas primeiras rodadas para que o elenco faça uma pré-temporada adequada.