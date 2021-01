Destaque do Bahia e na seleção da Copa do Brasil sub-20, Hélio Júnior valoriza fase e projeta futuro O lateral-esquerdo foi um dos destaques da competição. Além dos gols e assistências, o garoto, de 20 anos, foi eleito para a seleção do torneio como o melhor de sua posição

O Bahia fez história ao alcançar o vice-campeonato da Copa do Brasil sub-20 e o lateral-esquerdo Hélio Júnior foi um dos destaques da competição. Além dos gols e assistências, o garoto, de 20 anos, foi eleito para a seleção do torneio como o melhor de sua posição.

TABELA

> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui



GALERIA

> Confira 30 bons jogadores do futebol brasileiro em último ano de contrato

Além de lateral, Hélio Júnior desempenha o papel de camisa 10. Na competição nacional, o lateral fez um gol (diante do Ceará) e deu outras duas assistências (contra Fluminense-PI e Ceará). O jogador também apareceu bem no Brasileiro da categoria, com dois gols (diante de Ceará e Grêmio) e três assistências (contra Vitória, Athletico-PR e Santos).

– Estou muito feliz com meu desempenho nos torneios que disputamos. Creio que pude desempenhar o melhor de mim, ajudar meus companheiros e, por pouco, não conquistamos esse importante título da Copa do Brasil. Foi um período de muito aprendizado que tenho certeza que cada um de nós levará isso para a vida – ressaltou o atleta.

Feliz com a temporada realizada e com o grande momento na carreira, Hélio agora projeta os novos passos na carreira. Revelado nas categorias de base do Atlético-MG, o lateral/meia já atuou no Portimonense-POR. Em 2019, inclusive, ele foi chamado por Tite para compor elenco durante os treinos da Seleção principal. Além disso, ele acumula convocações pelas Seleções sub-17 e sub-15, onde foi campeão sul-americano.

– Sou grato ao clube por todo suporte que vem me dando e tento corresponder dentro de campo. Procuro evoluir a cada dia aqui no Bahia e tenho sonho de compor o elenco profissional. Venho me preparando para isso e estarei pronto para quando acontecer. Na vida tudo é um passo de cada vez e vou buscando cada vez mais essa evolução diária – completou o jogador.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também