Destaque do AEL Limassol, Danilo fala sobre ótima fase no clube Meia brasileiro é a principal nome da equipe

Principal nomes do AEL Limassol neste ano e em grande fase no clube, o meia Danilo, brasileiro naturalizado belga, destacou o ótimo momento no Chipre. Segundo o jogador, a meta é continuar melhorando seu desempenho em campo com a camisa do clube.

– Desde a minha chegada ao Chipre as coisas estão acontecendo como planejei. Venho me dedicado ao máximo para continuar crescendo de produção e melhorando meu desempenho em campo com a camisa do clube – disse.

Segundo Danilo, o elenco tem tudo para terminar a temporada com vitórias.

– O elenco vem trabalhando muito para terminar o ano com vitórias e boas atuações. Vamos continuar mantendo um ritmo forte para que isso seja possível.

