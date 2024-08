Destaque de serviços foi Transportes, com ajuda de queda no preço de passagens aéreas, diz IBGE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/08/2024 - 13:29 Para compartilhar:

O grande destaque da Pesquisa Mensal de Serviços de junho partiu dos serviços ligados aos transportes, disse nesta terça-feira, 13, o gerente da pesquisa no IBGE, Rodrigo Lobo. No mês, os serviços como um todo expandiram 1,7% em relação a maio, resultado próximo do teto das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, de 2,0%. A mediana do mercado indicava alta de 0,9% para o setor. Nos serviços ligados ao transportes, houve crescimento de 1,8% em junho, mais do que compensando o recuo de 1,5% observado em maio, de acordo com o IBGE.

Houve crescimento de 0,8% na margem nos serviços de transporte terrestre, de 2,7% no aquaviário e de 11,4% no transporte aéreo. O recuo no preço das passagens aéreas no período foi um dos principais impulsionadores desse crescimento dos serviços ligados aos transportes em junho, de acordo com Lobo.

Além disso, o gerente citou, durante a coletiva de apresentação de dados, o impacto positivo das atividades ligadas à indústrias extrativas e extração de petróleo no período, o que também impulsionou os serviços de transportes no mês.

Houve, de acordo com o IBGE, alta de 6,2% no transporte de passageiros em junho, na comparação com maio. Com isso, o transporte de passageiros encontra-se 1,9% acima do nível pré-pandemia, de fevereiro de 2020, mas ainda 21,2% abaixo do pico da série histórica, de fevereiro de 2014.

Além dos serviços de transportes, Lobo citou como destaques da PMS a expansão observada nos serviços de informação e comunicação (2,0%, ante queda de 1,1% em maio). O terceiro principal impacto positivo entre as aberturas, acrescentou o gerente, partiu dos serviços profissionais e complementares, com alta de 1,3% no mês. “Alguns eventos corporativos realizados no período ajudam a explicar esse bom desempenho”, pontuou.