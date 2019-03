Destaque da vitória, Nico López vê Inter maduro e exalta ‘trabalho de três anos’

Autor dos dois gols na vitória do Internacional por 2 a 0 para cima do Alianza Lima, nesta quarta-feira, no Beira-Rio, Nico López comentou sobre o amadurecimento do time colorado, que deixou a Série B em 2017 para buscar uma vaga na Libertadores no ano seguinte e iniciar o torneio continental com uma boa campanha na atual temporada.

“É um trabalho que vem sendo feito há três anos. Estamos com um time maduro que sabe jogar futebol. Trabalhamos para vencer e felizmente conquistamos um grande resultado. Espero continuar ajudando minha equipe. Sou um cara que gosta de chutar de fora da área e tomara que os gols continuem saindo”, afirmou Nico López.

O uruguaio respondeu ainda sobre a importância da torcida. Mais de 42 mil torcedores estiveram presentes no Beira-Rio na noite desta quarta-feira. “É muito importante que a torcida continue conosco. Essa é uma característica da equipe, sempre jogando com a força de seus torcedores”, finalizou.

Outro que teve atuação destacada nesta quarta-feira, o atacante Rafael Sóbis exaltou o grupo após a vitória, em que o Inter dominou o duelo do início ao fim. “Fizemos um grande jogo. Estou muito feliz de voltar e entusiasmado por ter atuado bem. Demos mais um passo importante em busca do nosso objetivo maior, que está no final”, concluiu.

Com o resultado, o Internacional conquistou sua segunda vitória na Libertadores e lidera o Grupo A, com seis pontos, contra apenas dois do River Plate. O Palestino, do Chile, e o Alianza Lima, do Peru, dividem a lanterna com um ponto cada.

O Internacional fará os dois próximos jogos pela Libertadores em casa, podendo carimbar a classificação, contra River Plate, no dia 3 de abril, e diante do Palestino, no dia 9.