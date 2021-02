Destaque da vitória contra o São Paulo, Warley se declara ao Botafogo: ‘Eu amo este clube’ Warley também revelou que deseja permanecer no clube para tentar trazer o Botafogo à primeira divisão novamente

Na noite desta segunda-feira, 22, o Botafogo derrotou o São Paulo por 1 a 0, no estádio Nilton Santos, em partida válida pela 37ª rodada do Brasileirão. Esta foi a primeira vitória do Glorioso no ano. O gol da partida foi marcado por Matheus Babi, com uma assistência de Warley.

– Olhe, eu queria dizer que eu amo este clube e queria muito ficar aqui, sabe! Reconstruir e recolocar o Botafogo no seu devido lugar. Essa partida de hoje foi de bicho arretado. Todo grupo está de parabéns. – destacou Warley com exclusividade ao LANCE!.

O camisa 25 foi um dos melhores jogadores em campo. Ao lado dele, Diego Loureiro foi um dos destaques ao defender o pênalti de Luciano, aos 38 minutos do segundo tempo.

O Botafogo volta a campo contra o Ceará nesta quinta-feira, no Castelão, às 21h30. Essa partida é válida pela última rodada do Brasileirão de 2020.

