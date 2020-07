Destaque da nova geração do PES, Mito Abdalla atinge marca expressiva em live MitoAbdalla ficou em segundo lugar no mundo em audiência simultânea

A madrugada de sábado pra domingo vai ficará na história de um dos nomes mais promissores da nova geração do futebol virtual. Pro-player há apenas dois anos, MitoAbdalla ocupou, por algumas horas, a segunda posição mundial em lives de futebol virtual, considerando todas as plataformas de transmissão. Foram 2.845 espectadores ao mesmo tempo.

MitoAbdalla ficou atrás apenas do experiente Adolfz, atleta de FIFA. Na mesma hora, outros jogadores já consagrados, como Wendel Lyra, também faziam transmissões ao vivo. A marca confirma o sólido crescimento do pró-player de 26 anos que é atual campeão das Américas no modo cooperativo 3×3, vencendo o torneio disputado no México, no ano passado, e terceiro colocado no Mundial realizado em Londres. Seu time era composto ainda por Allan Alves e Fabricio Paes. Individualmente, MitoAbdalla é o atual campeão do Torneio Universitário de E-Sports, torneio disputado na Comic Con Experience (CCXP), e foi finalista nacional nas eliminatórias do Mundial PES 2019.

– Eu atribuo isso aos meus treinamentos, à minha dedicação. Sou uma pessoa muito determinada. Em 2017 eu vi o GuiFera sendo campeão mundial e coloquei na cabeça que eu queria alcançar o feito que ele conseguiu. Assim que tracei esse objetivo eu me dediquei apenas a isso Desde então estou na luta. Já bati na trave uma vez, cheguei numa semi-final de mundial, já ganhei as Américas, e sigo firme em busca de realizar os meus sonhos.

Neste período de pandemia do coronavírus, os esportes eletrônicos estão ganhando cada vez mais adeptos. O torneio Koel de Fifa, competição internacional que distribuiu mais de R$ 180 mil em premiações, ultrapassou os seis mil espectadores na partida entre Wolves e Black

Dragons, ainda pela fase de grupos. Já a eLigaSul Cup, competição de nível nacional, bateu a marca de 1500 espectadores simultâneos no jogo das quartas-de-final entre MitoAbdalla e Bruninho.

Entre março, mês em que foi decretada a pandemia e teve início o isolamento social no Brasil, e a primeira semana de julho, o canal do MitoAdballa (http://youtube.com/MitoAbdalla) ganhou mais de dez mil novos inscritos, chegando a quase 21 mil. No Instagram e no Twitter, ambos com o endereço @mitoabdalla , o crescimento também foi exponencial.

Gráfico revela o crescimento do canal do atleta no YouTube

Com marcas tão expressivas em uma curta carreira, MitoAbdalla é um atleta que representa sempre de forma competitiva o Brasil no cenário internacional, e espera dar muitas alegrias ao país.

– É a realização de um sonho poder representar o meu país em alto nível. Eu sei que quando estou fora do Brasil eu não estou jogando só por mim, mas pelo país inteiro. São vários amigos que tentaram estar lá e não conseguiram, é a minha família que sempre me deu força, e toda a grande comunidade do PES Brasil. É muito gratificante, eu levo todas essas pessoas na bagagem comigo, e sei que sempre que estou disputando, tem milhares de pessoas torcendo por mim.

