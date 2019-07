Destaque da Copa América com o Paraguai, Gatito retorna aos treinos no Botafogo

O goleiro Gatito Fernández foi a grande novidade do treino do Botafogo, nesta quinta-feira, no estádio Engenhão. Escolhido o melhor jogador do Paraguai nos quatro jogos disputados na Copa América, o atleta se reapresentou ao técnico Eduardo Barroca e fez exercícios na academia.

Os atletas seguem o cronograma de treinos, mas não darão entrevistas até o fim da semana em protesto pelo atraso de dois meses no pagamento de salários e premiações. A diretoria tenta resolver o problema o mais rápido possível.

O dia foi especial pela presença do ídolo Afonsinho, que recentemente recebeu o título de sócio-honorário do Botafogo. Jogador do clube entre os anos de 1966 e 1970, Afonsinho, de 71 anos, foi o capitão da equipe campeã brasileira em 1968. Médico, o meia também ganhou notoriedade ao ser o primeiro atleta a conquistar o direito de ser dono do próprio passe.

Mendonça, ídolo do clube nos anos 80, segue internado em estado grave. Ele apresentou piora em seu quadro clínico por causa de uma infecção grave. Fígado e rins estão comprometidos. O ex-meia, de 63 anos, está com choque séptico, tratado com antibióticos.

O Botafogo volta a campo no dia 14, diante do Cruzeiro, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, competição que ocupa a sétima posição, com 15 pontos, dez a menos que o líder Palmeiras.

Além do torneio nacional, o Botafogo ainda vai disputar as oitavas de final da Copa Sul-Americana, quando terá como adversário o Atlético-MG, dias 24 e 31, com o primeiro jogo no Rio.