Despesas maiores pressionam lucro da TIM no 2º tri

(Texto atualizado com mais informações)







SÃO PAULO (Reuters) – A operadora de telecomunicações TIM revelou nesta segunda-feira que teve queda de 54,1% no lucro do segundo trimestre, uma vez que as maiores despesas ofuscaram o sólido crescimento da receita.

A empresa controlada pela Telecom Italia informou que o lucro líquido caiu para 313 milhões de 681 milhões de reais no ano anterior.

A receita líquida cresceu 21,8% no período para 5,37 bilhões de reais, impulsionada principalmente pela expansão de 23% na receita de telefonia móvel.

No trimestre, a TIM adicionou 16 milhões de clientes à unidade móvel da Oi, além de aumentar os preços para seus próprios clientes móveis.

Por outro lado, os custos aumentaram 26,4%, a 2,93 bilhões de reais, uma vez que a empresa teve mais despesas não recorrentes ligadas à compra dos ativos móveis da Oi e à locação da rede de fibra óptica da I-systems.

(Por Peter Frontini)