Despedida de Fred dos gramados, Goiás x Athletico-PR… Saiba onde assistir aos jogos de sábado do Brasileirão Veja horários das transmissões da rodada do Campeonato Brasileiro 2022

A 16ª rodada do Brasileirão 2022 se inicia neste sábado e com três partidas que reservam muita emoção para o torcedor, principalmente no jogo do Fluminense contra o Ceará, que marca o último jogo de Fred na carreira, e conta com um Maracanã lotado para os 90 minutos restantes na vida do atacante como jogador.

Às 16h30, o RB Bragantino recebe o Avaí em busca de uma recuperação na tabela do campeonato. Mais tarde, o Goiás encara o Athletico-PR em duelo que pode sacramentar o Furacão na vice-liderança do Brasileirão, com a bola rolando às 20h30.

16h30 – RB Bragantino x Avaí

Onde assistir: Premiere

19h – Fluminense x Ceará (último jogo do atacante Fred na carreira)

Onde assistir: SporTV e Premiere

20h30 – Goiás x Athletico-PR

Onde assistir: Premiere

