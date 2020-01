Desolação na zona arrasada por temporais em Minas Gerais

“Essa foi uma das enchentes mais fortes que já vi na vida. Muitos amigos perderam casas, perderam tudo”. Lucimaria Soares não consegue esconder o espanto ao lembrar-se da tormenta de lama e escombros que destruiu a cidade de Sabará, próxima a Belo Horizonte, e que nos últimos dias registrou ao menos 45 mortes.

No bairro Rosa Grande, em Sabará, as casas situadas às margens do rio Das Velhas ficaram cobertas de lama e água. A maioria dos tetos foram levados pela correnteza ou caíram como resultado do peso da lama e dos galhos da vegetação que foram arrastados durante a tempestade.

Onde existiam ruas agora só há lama, pedaços de colchões, controles remotos e móveis.

“A situação foi crítica, muitos amigos perderam casas, perderam tudo que tinham”, conta Lucimaria, uma trabalhadora doméstica de 42 anos.

As chuvas, com o maior volume registrado em mais de um século no estado de Minas Gerais, fizeram as autoridades decretarem estado de emergência em uma centena de cidades nos estados do Sudeste, onde bombeiros e policiais buscam desaparecidos.

Segundo o último boletim oficial, divulgado na manhã desta segunda-feira (27), há 45 mortos, 18 desaparecidos, 12 feridos e 15 mil desabrigados pelo desastre.

O temporal também deixou milhares de desabrigados nos estados próximos a Minas Gerais, como no Espírito Santo, que na última semana registou nove mortes, e no Rio de Janeiro.

– “A água subiu muito rápido” –

Por onde passaram, as chuvas deixaram um rastro de terrenos e bairros inundados, além de uma série de casas destruídas, em um estado com uma topografia muito acidentada, cercada por inúmeros rios.

A Defesa Civil e a Cruz Vermelha lançaram uma campanha para receber todo o tipo de doações para ajudar os desabrigados. Muitos moravam em casas construídas em locais em situação irregular, consideradas zonas de risco.

Muitos deles foram passar a noite em casas de familiares e amigos, enquanto outros lotaram os abrigos temporários disponibilizados pelas prefeituras.

A casa da tia de Elaine de Almeida, em Sabará, foi um dos locais atingidos pelo temporal no final de semana.

Nesta segunda-feira, as duas tentavam entrar no local para tentar recuperar alguns pertences, mas o portão estava imobilizado pela lama acumulada, fazendo-as desistir da busca.

“A água subiu muito rápido, tive que pular o muro. Não consegui salvar nada. Perdi tudo, tudo”, relata a sobrinha.

Em frente a sua casa, havia um pequeno campo de futebol, que agora encontra-se totalmente soterrado. Além disso, o pequeno parque com instalações para exercícios físicos ficou completamente destruído, com restos de plantas e árvores caídos por todos os lados.