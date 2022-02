Desmatamento no governo Bolsonaro atinge patamar alarmante, diz Ipam

De acordo com uma nota técnica do Ipam (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia), o nível de desmatamento em terras públicas federais na Amazônia desde o início do governo Jair Bolsonaro (PL) atingiu um nível de destruição em um patamar alarmante. As informações são da Folha.

Segundo pesquisadores do instituto, a média anual de perda de floresta amazônica foi 56,6% maior, entre 2019 e 2021, em relação ao período anterior ao governo Bolsonaro, de 2016 a 2018.

De 2019 a 2021, foram desmatados mais de 32 mil km² de floresta, o equivalente a cerca de 21 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Os cientistas utilizaram dados do Prodes, programa do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) que aponta anualmente o desmate de biomas nacionais.

Ainda de acordo com a Folha, a nota técnica do Ipam cita como fatores que favorecem o crescimento do desmate os cortes orçamentários nas entidades de fiscalização, a substituição de diretores e chefes de operação do Ibama, mudanças no processo de autuação, flexibilização de penalidades e a desarticulação institucional nas operações.

