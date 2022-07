Desmatamento na Colômbia cresce e se afasta ainda mais de meta do governo

Por Oliver Griffin

BOGOTÁ (Reuters) – O desmatamento na Colômbia subiu pelo segundo ano consecutivo em 2021, registrando alta de 1,5% em relação aos níveis de 2020, anunciou o Ministério do Meio Ambiente do país nesta sexta-feira, afastando ainda mais o governo de sua meta de reduzir a taxa em 30%.

Em 2021, 174.103 hectares de floresta foram destruídos, afirmou o ministério em nota.

Embora nenhum dado comparativo tenha sido oferecido nesta sexta-feira, o ministério afirmou no ano passado que 171.685 hectares de floresta haviam sido destruídos em 2020, um aumento de 8% em relação aos níveis de 2019.

Pouco menos de 80% do desmatamento ocorreu em seis províncias, entre elas Meta, Caquetá, Guaviare e Putumayo, que possuem trechos da Floresta Amazônica em seus territórios, afirmou o ministério, enquanto a destruição no maior parque nacional da Colômbia, Chiribiquete, cresceu 13% em relação a 2020.

Apesar do aumento, o ministério celebrou o que chamou de redução nas tendências de crescimento do desmatamento.

“Em relação ao objetivo do Plano Nacional de Desenvolvimento, que propõe o corte do crescimento das tendências de desmatamento em 30% até 2021, os dados concluem que, na média, o fenômeno foi reduzido em 34%”, afirmou o ministério.

O uso da medida hipotética de tendência –que segundo o ministério foi fundamentado em modelagens da agência meteorológica do país– em vez da estatística de redução parece estar em discordância em relação a objetivos anteriores e provocou críticas dos ambientalistas.

O presidente da Colômbia, Iván Duque, prometeu repetidamente reduzir o desmatamento pela metade até o final de seu mandato no próximo mês, enquanto o ministro do Meio Ambiente, Carlos Correa, prometeu uma redução de 30% no desmatamento até 2022 em entrevista à Reuters no ano passado.

(Reportagem de Oliver Griffin)