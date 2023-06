Desmatamento na Amazônia tem queda de 31% entre janeiro e maio

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/06/2023 - 10:42 Compartilhe

(ANSA) – BRASILIA, 08 GIU – O desmatamento na Amazônia teve uma queda de 31% entre janeiro e maio de 2023 em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

Nos primeiros 5 meses do ano, os alertas de desmatamento indicaram 1.986 km² afetados, em comparação com os 2.867 km² registrados em 2022.

Esses dados são do Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real (Deter).

O Ministério do Meio Ambiente informou que 20 municípios concentram quase 50% do desmatamento nesse período. Ao todo, são oito cidades do estado de Mato Grosso, seis do estado do Amazonas, quatro no Pará, uma em Rondônia e uma em Roraima.

O titular do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), Rodrigo Agostinho, afirmou que a queda do desmatamento ocorreu devido a um “aumento significativo de multas e embargos em fazendas este ano, inclusive passamos a fazer embargos remotos sem necessidade de estar em campo”. (ANSA).

