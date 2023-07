Desmatamento na Amazônia cai 33,6% no primeiro semestre,diz Inpe

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/07/2023 - 11:42 Compartilhe

RIO DE JANEIRO, 7 JUL (ANSA) – Os índices de desmatamento na Amazônia brasileira registraram queda de 33,6% no primeiro semestre de 2023 em relação ao mesmo período do ano passado.

Os dados são do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

O secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Copobianco, creditou a redução aos esforços de órgãos ambientais como o Ibama e o ICMBio, inclusive aplicando multas em casos de violações.

A preservação da floresta é uma das prioridades do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estabeleceu a meta de desmatamento zero até 2030.

Apesar dos avanços na Amazônia, a situação ainda é preocupante no Cerrado, segundo bioma mais importante do país, onde o desmatamento aumentou 21% nos primeiros seis meses do ano. (ANSA).

