Desmatamento na amazônia cai 21,8% em 2023

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/05/2024 - 18:42 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 8 MAI (ANSA) – O desmatamento na Amazônia Legal registrou queda de 21,8% no período entre agosto de 2022 e julho de 2023, totalizando 9.064 km². Este é o menor patamar desde 2018.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (8) pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), apurados pelo sistema Prodes (Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite).

Nos 70 municípios considerados prioritários para o combate ao desmatamento, que concentraram 75% da derrubada em 2022, a queda foi de 42%.

Dados do Deter (Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real) também indicaram que a queda foi mais acentuada nos últimos nove meses: entre agosto de 2023 e abril de 2024, foram registrados 2.686 km², redução de 55% ante o mesmo período anterior.

O Prodes também indicou que a taxa consolidada para os dois estados do bioma Pantanal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, foi de 723 km², queda de 9,2% em relação à taxa de agosto de 2021 a julho de 2022.

Mais da metade (52,8%) do desmatamento no Pantanal ficou concentrado no município de Corumbá (MS). (ANSA).