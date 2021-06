Desmatamento na Amazônia bate recorde pelo 3º mês consecutivo

SÃO PAULO, 17 JUN (ANSA) – Pelo terceiro mês consecutivo, o desmatamento da Amazônia bateu recorde em maio e foi o maior em 10 anos, informou o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) na noite desta quarta-feira (16).

Segundo relatório, foram destruídos 1.125 quilômetros quadrados de floresta, uma alta de 70% na comparação com os dados do mês de maio de 2020. A maior parte do desmatamento foi registrado no estado do Pará, seguido pelo Amazonas e Mato Grosso.

“Esse aumento expressivo em maio é muito preocupante porque estamos entrando na estação seca, que, na maior parte da Amazônia Legal, ocorre entre junho e setembro, quando historicamente são registrados os picos de desmatamento do ano”, diz o pesquisador do Imazon, Antonio Fonseca.

Para efeitos de comparação, a área desmatada do mês equivale quase ao tamanho do município do Rio de Janeiro.

O Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD), desenvolvido pelo Imazon, é uma ferramenta que utiliza imagens de satélites (incluindo radar) para monitorar a floresta. (ANSA).

