Desmascarado após doação mentirosa, Nego Di já foi obrigado pela Justiça a remover conteúdos falsos na internet

O humorista Dilson Alves da Silva Neto, o Nego Di, segue preso, desde o último domingo, 14, investigado por estelionato, lavagem de dinheiro, fraude tributária e rifa eletrônica. Nesta sexta-feira, 19, ele teve o seu sigilo bancário quebrado e investigadores descobriram que a doação de R$ 1 mi às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul não passava de uma farsa.

O Ministério Público apura as contas do ex-BBB e deve dar um parecer nos próximos dias.

O humorista já coleciona uma lista de polêmicas e, agora, também de suspeitas de crimes, além de casos com a Justiça.

Em maio último, Nego Di foi alvo de ação do Tribunal de Justiça do Estado (TJRS), que determinou que as publicações do influenciador com conteúdo de desinformação fossem excluída pela empresa Meta Platforms, responsável pelo Facebook e pelo Instagram.

As publicações do influenciador alvo da ação tinham conteúdo de desinformação que questionava a atuação do Estado em ações de socorro às vítimas da tragédia climática que atingiram o Rio Grande do Sul em abril deste ano.

A decisão, assinada pela juíza de plantão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), Fernanda Ajnhorn, atendeu a uma ação civil pública impetrada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), que identificou a disseminação de informações inverídicas e sem embasamento nos perfis do influenciador.

O MPRS entendeu que as publicações, feitas por um influenciador com grande alcance público devido aos seus milhões de seguidores, causavam incerteza, descrédito e fomentam o caos na população num momento de tragédia, de forma a prejudicar o atendimento às vítimas.

Prisão

Nego Di segue preso, desde o último dia 14 de julho, por suspeita de lesar pelo menos 370 pessoas através de uma loja virtual da qual ele era proprietário. De acordo com a investigação, ele vendia eletrodomésticos que nunca foram entregues aos clientes. Ele é investigado por praticar crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, fraude tributária e rifa eletrônica. Os valores do golpe somam R$ 5 milhões.

O humorista teve seu sigilo bancário quebrado e os documentos revelam uma farsa. Diferentemente do que ele dizia durante as enchentes no Rio Grande do Sul, estado do qual ele é natural, não houve a doação de R$ 1 milhão para ajudar vítimas da tragédia.

Galera, eu fui intimado pelo MP para retirar vídeos e parar de falar! Quando tentam “A FORÇA” é pq alguma coisa tem, não acham??? Será que iam se dar o trabalho de fazer tudo isso pra calar um simples “mentiroso que caça likes” Inocentes 😂 — NEGO DI (@negodioficial) May 11, 2024