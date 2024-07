Deslocamento de bicicleta reduz risco de morte prematura em 47%, diz estudo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/07/2024 - 2:10 Para compartilhar:

Esta é uma boa notícia para quem anda de bicicleta.

Ciclistas têm um risco 47% menor de morte prematura e um risco 10% menor de hospitalização por qualquer motivo do que pessoas que dirigem ou pegam o trem, segundo uma nova pesquisa realizada na Escócia.

“Este estudo reforça a evidência de que o deslocamento ativo traz benefícios à saúde em nível populacional e pode contribuir para a redução da morbidade e mortalidade”, escreveram os pesquisadores do Reino Unido em suas descobertas, publicadas no BMJ Public Health.

O estudo acompanhou mais de 82.000 residentes do Reino Unido, variando de 16 a 74 anos no início, ao longo de 18 anos. Como parte do censo, os participantes relataram o modo de transporte que usavam com mais frequência para se deslocar. Os pesquisadores registraram essas informações e analisaram seus registros de prescrição, hospitalização e óbito.

Viagem “ativa” foi definida como caminhar ou andar de bicicleta. Todos os outros métodos de deslocamento, como dirigir ou pegar o trem, foram considerados “inativos”.

Os ciclistas que se deslocam diariamente para o trabalho eram mais propensos a serem homens, jovens, trabalhadores por turnos que moram na cidade, mas não têm casa própria.

Depois de levar em conta fatores como idade e condições de saúde preexistentes, o deslocamento diário de bicicleta foi associado a um risco 51% menor de morrer de câncer, um risco 24% menor de hospitalização por doença cardíaca e um risco 20% menor de receber prescrição de medicamentos para problemas de saúde mental.

Mas os ciclistas que se deslocam diariamente tinham duas vezes mais probabilidades de serem hospitalizados após uma colisão no trânsito do que os passageiros “inativos”.

“Nossa descoberta de que ciclistas que se deslocam diariamente têm o dobro do risco de se tornarem vítimas de acidentes de trânsito em comparação com passageiros não ativos reforça a necessidade de uma infraestrutura de ciclismo mais segura”, escreveram os autores do estudo.

Os pedestres que se deslocam para o trabalho, por sua vez, tinham mais probabilidade de ser mulheres, jovens, trabalhadoras por turnos que vivem em uma cidade e andam distâncias curtas para a escola ou trabalho. Eles têm menos probabilidade de serem altamente educados, ter uma renda alta e ter filhos pequenos.

O deslocamento de pedestres foi associado a um risco 11% menor de internação hospitalar por qualquer motivo e a um risco 7% menor de receber prescrição de medicamentos para saúde mental.

“Que o deslocamento de ciclistas e pedestres esteja associado a menores riscos de receber prescrição de medicamentos para problemas de saúde mental é uma descoberta importante”, escreveram os pesquisadores.

Ainda assim, houve limitações no estudo — as respostas do censo refletem apenas um ponto no tempo. Além disso, os registros de prescrição usados ​​na pesquisa datavam apenas de 2009.