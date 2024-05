Deslizamentos de terra podem ser evitados?

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 30/05/2024 - 17:31 Para compartilhar:

A ciência por trás de catástrofes naturais é simples, mas preveni-las é um pouco mais complicado. Segundo a OMS, entre 1998 e 2017, avalanches causaram mais de 18 mil mortes em todo o mundo.Deslizamentos de terra são o fenômeno geológico mais frequente. É um fato.

Eles afetam milhões de pessoas e causam milhares de mortes. Ocorrem frequentemente em países com infraestruturas deficientes ou inadequadas – como a Papua Nova Guiné, onde mais de 2 mil pessoas foram enterradas vivas após uma avalanche maciça na sexta-feira passada (24/05) –, mas também são registrados em regiões de renda elevada, como os Estados Unidos.

Milhares de avalanches por ano no mundo

Em 2020, o Banco Mundial estimou o número médio anual de deslizamentos de terra significativos provocados pela chuva entre 1980 e 2018, por país (gráfico abaixo).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que, entre 1998 e 2017, os deslizamentos de terra afetaram cerca de 4,8 milhões de pessoas e causaram mais de 18 mil mortes em todo o mundo.

"As alterações climáticas e o aumento das temperaturas devem provocar mais deslizamentos de terra, especialmente em zonas montanhosas com neve e gelo. À medida que o permafrost [espessa camada de solo congelado] derrete, as encostas rochosas podem tornar-se mais instáveis, dando origem a deslizamento de terra”, informa a organização.

Quatro tipos principais de deslizamento

Os deslizamentos de terra são classificados de acordo com a forma como a terra se desloca em quatro grandes grupos:

quedas,

tombamentos,

deslizamentos e

fluxos.

Uma queda envolve material, como pedra, que cai de um penhasco ou de outra encosta íngreme – a rocha também pode rolar ou saltar ao cair.

Um tombamento ocorre quando, por exemplo, uma laje de pedra se desloca para a frente a partir da sua base e tomba em direção ao solo.

Os deslizamentos ocorrem quando o material na base de um declive cai devido a uma ruptura, ou o que é conhecido como uma superfície de deslizamento.

E os fluxos ocorrem quando o material da encosta cede e desliza como um líquido. É geralmente assim que ocorrem os deslizamentos de lama e as avalanches de rocha.

Essas classificações vão depender ainda do tipo de material geológico que se desloca: rocha, detritos ou terra.

Os fluxos de detritos, também chamados de fluxos de lama ou corrida de massa, são um dos tipos mais comuns de deslizamento de terra. Quedas de rochas também são comuns.

Por que esses incidentes ocorrem?

Os deslizamentos de terra ocorrem quando os materiais que constituem um declive não conseguem resistir às forças que atuam sobre eles. Essa pressão pode aumentar quando há precipitação excessiva, derretimento de neve, alterações nos lençóis freáticos, terremotos, atividade vulcânica ou humana.

Na Índia, um deslizamento de terra provocado pela chuva durante o ciclone Remal foi responsável pelo desmoronamento de uma pedreira no estado de Mizoram. E a costa oeste dos Estados Unidos registrou numerosos deslizamentos de terra nos primeiros meses de 2024, destruindo casas, linhas costeiras e bloqueando estradas na região de Big Sur, na Califórnia.

Esses foram causados por condições climáticas extremas, queda de rochas e pela simples gravidade.

Há como evitar?

Sim, os deslizamentos de terra podem ser evitados.

Pesquisas indicam que a forma mais simples de o fazer é contrariar as próprias forças que provocam os deslizamentos de terra e de lama. Isso pode ser feito melhorando a drenagem superficial e subsuperficial; construindo estacas, contrafortes e muros de contenção que reforcem a base de um declive; ou criando caminhos para desviar os detritos.

O Serviço Geológico dos EUA desaconselha a construção perto de encostas íngremes, perto de montanhas, perto de vias de drenagem ou vales de erosão naturais. Isso porque, muitas vezes, a atividade humana, incluindo a atividade industrial e mineira, é a principal causa desses desastres. O resto é resposta da natureza.