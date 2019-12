Deslizamentos de terra no Burundi matam pelo menos 38 pessoas

Pelo menos 38 pessoas morreram nesta quarta-feira em deslizamentos de terra causados por fortes chuvas no povoado de Mugina, no noroeste do Burundi, segundo um balanço provisório realizado nesta quinta-feira pela polícia.

As fortes chuvas caíram na colina Nyempundu em Mugina, província de Cibitoke, cerca de 120 km ao norte de Bujumbura, “causando deslizamentos de terra”, anunciou a polícia nas redes sociais.

“O número de pessoas que perdeu a vida é de 38, 22 na colina de Nyempundu, 3 na de Gikomero e 13 na de Rukombe”, detalhou, destacando que “são números provisórios” e que “as verificações continuam”.

A polícia e muitas autoridades, entre elas o governador da província de Cibitoke, foram ao local.

Os deslizamentos de terra são frequentes no Burundi, país muito montanhoso dos Grandes Lagos da África.