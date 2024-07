Deslizamentos de terra na Índia deixam ao menos 150 mortos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 31/07/2024 - 14:01 Para compartilhar:

NOVA DELI, 31 JUL (ANSA) – Subiu para 150 o número de mortos por deslizamentos de terra provocados pelas chuvas torrenciais que devastaram a região montanhosa de Wayanad, no estado de Kerala, sul da Índia, na última terça-feira (30) As equipes de resgate continuam tentando localizar alguns sobreviventes, apesar de a região ainda estar sendo afetada pelas tempestades.

Segundo as autoridades locais, membros da Defesa Civil tiveram dificuldades consideráveis na operação, principalmente devido ao desabamento da única ponte que liga os vilarejos de Chooralmala e Mundakkai.

Além disso, muitas pessoas que conseguiram escapar da massa de lama e detritos que varreu as aldeias e as colheitas ficaram presas e em risco de afogamento nas margens dos rios. As equipes tentam resgatá-las, mas os esforços têm sido prejudicados por causa da instabilidade da terra e dos bloqueios de estradas.

O governo indiano mobilizou helicópteros para auxiliar no resgate, enquanto que o Exército indiano foi convocado para construir uma ponte temporária na região. “Estamos tentando de todas as maneiras resgatar nosso povo”, declarou a ministra da Saúde do estado, Veena George. (ANSA).