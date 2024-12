Deslizamento em mina provoca retirada de mais de 79 pessoas em Conceição do Pará, MG

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/12/2024 - 18:34 Para compartilhar:

Ao menos 79 moradores foram retirados de 17 casas após o deslizamento de rejeitos da Mina de Turmalina, localizada em Conceição do Pará, região Centro-Oeste de Minas Gerais, na manhã deste sábado, 7. O Corpo de Bombeiros informou que não houve feridos, mas uma casa foi danificada devido à movimentação de terra e rejeitos sólidos.

De acordo com a Defesa Civil, 79 moradores e trabalhadores foram encaminhados para redes de hotéis próximos ao município, enquanto outros deixaram o local voluntariamente e buscaram abrigo em casas de parentes. A corporação informou que ainda não há previsão para o retorno dessas pessoas às suas residências.

O incidente ocorreu durante a manhã de sábado, quando uma pilha de rejeitos desmoronou dentro da mina. A área foi evacuada, e equipes dos bombeiros, da Polícia Militar Ambiental e da Defesa Civil Municipal e Estadual foram acionadas para atender à ocorrência e garantir a segurança na região. Na manhã deste domingo, 8, um novo deslizamento foi registrado no local, mas não houve feridos.

Em nota divulgada na tarde deste sábado, a Agência Nacional de Mineração (ANM) informou ter identificado um “risco iminente” de novos deslizamentos após inspeção no local e determinou a interdição e a suspensão imediata de todas as atividades.

“A equipe de fiscalização da Agência Nacional de Mineração (ANM) realizou vistoria in loco após a comunicação do ocorrido e identificou risco iminente para a segurança da estrutura, da comunidade e do meio ambiente, efetuando a interdição e a suspensão imediata de todas as atividades do empreendimento, por meio do Auto de Interdição nº 52/2024/GER-MG/DIFIL-MG”, informa trecho do comunicado.

A fiscalização foi solicitada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, por meio de um ofício divulgado na tarde de sábado, que detalhava as ações a serem adotadas após o incidente.

Confira a íntegra do ofício do Ministério de Minas e Energia

Tomamos conhecimento de que a pilha de rejeitos da Mina de Turmalina, localizada no município de Conceição do Pará/MG, de propriedade da Jaguar Mining, desmoronou por volta de 8h30 da manhã deste sábado, 07/12/2024. Considerando que este Ministério de Minas e Energia visa garantir uma mineração segura e sustentável, determino à Agência Nacional de Mineração que:

I – adote, de imediato, medidas de fiscalização rigorosas em relação às estruturas e para a efetiva solução da questão, tudo de modo a garantir a segurança total dos trabalhadores e residentes na região, inclusive, caso seja necessário e conforme análise técnica, a interdição do Complexo ou de parte dele; e II – aprimore ações normativas e práticas para que casos semelhantes sejam imediatamente avaliados e medidas administrativas concretizadas. Determino, por fim, que mantenham este Ministério informado sobre os desdobramentos das ações de fiscalização e das demais providências para garantir a segurança das estruturas citadas”, destaca o ofício.

Veja nota da Jaguar Mining

A Jaguar Mining, responsável pela mina, informou em nota que identificou uma anomalia na pilha de rejeitos durante uma inspeção e que acionou os órgãos fiscalizadores e regulatórios. A empresa afirmou ainda que criou uma força-tarefa para gerenciar a situação e está prestando suporte aos moradores afetados.

A Jaguar Mining esclarece que, na manhã deste sábado (07/12), na Unidade Turmalina (MTL), localizada no povoado de Casquilho, em Conceição do Pará/MG, a equipe interna identificou uma anomalia em uma pilha de rejeitos durante inspeção. Imediatamente, a empresa tomou as devidas providências, oficiando os órgãos fiscalizadores e regulatórios. Novas informações serão reportadas aos órgãos oficiais. Foi criada uma força-tarefa para gerenciar a situação. Após alinhamento com as autoridades, foi decidido que, para garantir a segurança, as operações na Unidade Turmalina (MTL) estão suspensas.

A empresa está implementando um plano de ação focado na segurança da comunidade e dos funcionários. Até o momento, a comunidade de Casquilho de Cima está em processo de evacuação com acompanhamento das autoridades responsáveis e apoio da Jaguar. As famílias retiradas estão sendo realocadas em hotéis. Esses dados estão sendo atualizados continuamente. A Jaguar lamenta profundamente o ocorrido e informa que segue com a investigação para identificar as causas do deslizamento.