Deslizamento de terra na Etiópia deixa 55 mortos, segundo autoridades locais

Ao menos 55 pessoas morreram nesta segunda-feira (22) em um deslizamento de terra no sul da Etiópia, provocado pelas fortes chuvas, anunciaram as autoridades locais.

“Mais de 55 corpos foram encontrados após o deslizamento de terra”, disse Dagmawi Zerihun, chefe da área administrativa de Gofa, em comunicado.

“O número pode crescer”, alertou.

Pouco antes, Miskir Mitiku, administrador-chefe do distrito rural de Geze-Gofa, onde ocorreu o desastre, declarou que “a busca por sobreviventes e corpos” estava em andamento, afirmou um comunicado oficial.

Entre as vítimas há mulheres e crianças, explicou. Nas fotos publicadas pelas autoridades locais é possível ver moradores reunidos no sopé de um morro, do qual grande parte caiu, arrastando diversas árvores.

Também é possível ver um morador escavando um solo avermelhado com uma ferramenta improvisada. Não há serviços de resgate à vista.

A mídia oficial etíope ainda não noticiou o desastre e nenhum outro detalhe está disponível no momento.

