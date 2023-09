Deslizamento de terra deixa três mortos no sul do Chile

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/09/2023 - 16:19 Compartilhe

Três pessoas morreram em um deslizamento de terra que atingiu uma casa da região de Araucânia, no sul do Chile, após as fortes chuvas do final de semana, informaram as autoridades chilenas nesta segunda-feira (18).

“Foram encontrados três integrantes da família que estavam desaparecidos devido a este deslizamento de terra”, afirmou José Montalva, delegado presidencial de Araucânia.

O incidente ocorreu na madrugada de segunda-feira, perto de uma rodovia, e destruiu duas casas, uma delas desocupada, além de uma igreja.

Os falecidos são um casal e sua filha de 17 anos, que moravam em uma destas residências.

No final de semana passado, o sul do Chile foi atingido por um sistema frontal que provocou o transbordamento de rios, deixando 250 pessoas afetadas nas regiões de Biobío, Araucânia, Los Ríos e Los Lagos.

Araucânia, a cerca de 680 quilômetros da capital, Santiago, concentra metade das pessoas atingidas, além de cerca de 50 casas com grandes danos.

Em agosto, o país registrou, na região centro-sul, os maiores volumes de chuva em 30 anos, que deixaram quatro mortos e mais de 32 mil deslocados.

axl/dga/yr/mvv

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias