Deslizamento de terra deixa 12 mortos na China

AFP 28/07/2024 - 8:51

Um deslizamento de terra provocado por uma inundação na província de Hunan, no centro da China, matou 12 pessoas neste domingo, informou a imprensa estatal.

A tragédia “provocou o desabamento de um imóvel”, anunciou o canal estatal CCTV.

“Confirmamos inicialmente que 18 pessoas ficaram sepultadas”, informou a CCTV. Doze cadáveres foram recuperados e seis sobreviventes feridos foram resgatados.

Mais de 240 socorristas foram enviados ao local para a operação de resgate.

O deslizamento foi provocado por uma inundação repentina em uma montanha, segundo a emissora.

A China enfrenta um verão de clima extremo, com inundações no norte e sudoeste do país que deixaram 20 mortos há algumas semanas.

A China é um dos maiores emissores mundiais de gases com efeito de estufa que, segundo os cientistas, provocam as mudanças climáticas que tornam os fenômenos climáticos extremos mais frequentes e intensos.

