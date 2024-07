Desligada de Paris 2024, Ana Carolina Vieira já se envolveu em confusão com agressão física

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/07/2024 - 10:45 Para compartilhar:

Ana Carolina Vieira, nadadora do Brasil desligada dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, já se envolveu em confusão com agressão física em outra oportunidade. O caso ocorreu durante a a festa de celebração do pódio nos 100m peito do ‘Troféu Brasil de Natação’, em 2023.

Neste domingo, 28, o COB anunciou o desligamento da nadadora brasileira Ana Carolina Vieira dos Jogos de Paris 2024. Vieira iria disputar a prova do revezamento 4×100 livre feminino. Em nota o COB alegou ato indisciplina por parte da atleta e do nadador Gabriel Santos na última sexta-feira, que teriam deixado a Vila Olímpica sem autorização. Além disso, a nadadora teria sido “agressiva e desrespeitosa” ao receber uma punição e por isso foi desligada.

Na nota, divulgada pelo Comitê Olímpico Brasileiro, a entidade explica que “de comum acordo com os membros da Comissão Técnica da modalidade, com o Chefe da Equipe e com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), o COB decidiu punir os dois atletas por terem deixado a Vila Olímpica sem autorização durante a noite da última sexta-feira”.

Confusão com agressão física em 2023

Durante a festa de celebração do pódio nos 100m peito do ‘Troféu Brasil de Natação’, em 2023, Ana Carolina Vieira se envolveu em uma confusão com agressão física. A nadadora teve um atrito com a companheira de clube e de seleção, Jhennifer Alves. Segundo relatos, ambas não são amigas.

De acordo com informações do portal “GE” e do Uol na época, o ocorrido aconteceu durante uma sessão de fotos para as redes sociais do clube Pinheiros, em que as duas atuam. Por ainda competir no torneio, Vieira estava com pressa para finalizar a sessão e, neste momento, Jhennifer teria provocado a companheira, além de dar respostas “ríspidas e grosseiras”.

Após o ocorrido, Vieira foi atrás da nadadora e, segundo os portais, teria rolado puxões de cabelo, tapa e empurrão. Jhennifer ainda sofreu um arranhão no pescoço e foi jogada na grade. Ela também revidou, antes de serem apartadas.

Após o ocorrido, o caso foi parar na delegacia. A família de Jhennifer registrou um Boletim de Ocorrência de Lesão Corporal na Delegacia de Boa Viagem, local em que ambas foram para onde as foram encaminhadas após a confusão.