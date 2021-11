Desktop: lucro líquido recua 1% no 3º trimestre, para R$ 12,021 milhões

O lucro líquido da Desktop no terceiro trimestre de 2021 somou R$ 12,021 milhões, recuo de 1% na comparação com o mesmo intervalo do ano passado. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) totalizou R$ 35,537 milhões, avanço de 38% na mesma base de comparação.

Já o Ebitda ajustado fechou setembro deste ano em R$ 40,0 milhões, representando uma margem Ebitda de 42% no trimestre, queda de 18 pontos porcentuais (p.p.) na comparação anual.

A receita líquida da companhia ficou em R$ 94,313 milhões no período de julho a setembro de 2021, crescimento de 118% sobre o obtido no mesmo intervalo de 2020. A dívida líquida da Desktop somou R$ 203,870 milhões no terceiro trimestre, com a alavancagem medida pela dívida líquida/Ebitda de -1,7 vez no período. A empresa não informa os dados do mesmo período de 2020 no documento que acompanha o balanço.

O resultado financeiro ficou negativo em R$ 5,2 milhões no terceiro trimestre de 2021, crescimento de 224% quando comparado ao resultado negativo do terceiro trimestre de 2020. O aumento se deve, segundo a empresa, ao maior endividamento da companhia, incluindo a emissão de uma debênture no valor de R$ 194 milhões no primeiro trimestre deste ano.

