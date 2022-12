Desktop: Conselho aprova aumento de capital, aporte entre R$ 120 mi e R$ 300 mi

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 02/12/2022 - 21:58 Compartilhe

O conselho de administração da Desktop aprovou o aumento do capital social da companhia correspondente a um aporte entre R$ 120 milhões e R$ 300 milhões. Desse montante, R$ 50 milhões serão destinados à conta de reserva de capital e o restante à conta de capital social, mediante a emissão de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para subscrição privada.

Serão emitidas, no mínimo, 13.333.334 ações e, no máximo, 33.333.334 ações, ao valor de R$ 9,00 por ação.

Os recursos oriundos do aumento de capital, segundo a Desktop, serão destinados ao fortalecimento da estrutura de capital da Desktop, a fim de viabilizar a aceleração das suas avenidas de crescimento orgânico e inorgânico, informou a companhia em fato relevante divulgado há pouco.

Os acionistas terão direito de preferência para subscrever ações na proporção de 0,381967602 nova ação ordinária para cada ação de que forem titulares, conforme a posição acionária que possuírem no fechamento do pregão da B3 do dia 7 de dezembro de 2022.

As ações de emissão adquiridas a partir do dia 8 de dezembro de 2022 (inclusive) não farão jus ao direito de preferência pelo acionista adquirente, sendo negociadas ex-direitos de subscrição. O pagamento do preço de emissão para os acionistas que exercerem o direito de preferência será feito à vista, em moeda corrente nacional, no ato de subscrição.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias