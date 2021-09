Desigualdade no acesso global a vacina e medicamentos prolonga pandemia, diz OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) voltou a chamar atenção nesta terça-feira, 7, para as desigualdades no acesso a instrumentos importantes no combate ao coronavírus, entre eles vacinas e medicamentos. Segundo ela, essas disparidades prolongam a crise sanitária.

Durante sessão de perguntas e respostas nas redes sociais da entidade, a epidemiologista responsável pela resposta à pandemia, Maria Van Kerkhove reiterou o argumento de que, enquanto não houver acesso universial a imunizantes, será impossível controlar o vírus.

“Ninguém está seguro enquanto todo mundo não estiver seguro”, disse ela.

Veja também