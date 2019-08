Desigualdade: a culpa é de quem?

Um estudo da FGV divulgado hoje (16/08) comprovou aumento no número de pobres no Brasil, chegando a 23,3 milhões de pessoas. A série histórica completa 17 trimestres consecutivos numa situação de concentração de renda.

A quem culpar? Num espaço de dez minutos no Twitter duas versões: a petista Maria do Rosário culpou o que chamou de “políticas ultraliberais de Bolsonaro em continuidade do governo Temer.” Já o perfil oficial do PSDB, também pela rede, atribuiu a crise ao partido dos trabalhadores. O mesmo fato, dois dedos apontados e nenhuma tentativa de solução.