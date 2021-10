Designer de presente a Merkel ri de comparações com ‘olho de Sauron’

Uma escultura entregue nesta sexta-feira (22) à chanceler alemã em fim de mandato, Angela Merkel, que lembra o edifício do Conselho Europeu, foi comparada pelos críticos ao “olho de Sauron” da saga “O Senhor dos Anéis”, o que provocou risos no designer da peça.

O jovem artista franco-holandês Maxim Duterre disse que as comparações divulgadas no Twitter são engraçadas e se declarou “honrado” de ter sido o escolhido para fazer o presente de despedida de Merkel encomendado pelos dirigentes da União Europeia (UE).

O presente escolhido pelo chefe da UE, Charles Michel, é uma escultura e acrílico do prédio oval do Conselho Europeu em Bruxelas, conhecido como “ovo espacial”.

“Não vi o Twitter, mas posso ver a semelhança. É engraçado”, disse Duterre à AFP, ao ser perguntado sobre a comparação com a figura dos romances de JRR Tolkien.

Mas no lugar do olho gigante que tudo vê dos filmes “O Senhor dos Anéis”, a escultura é uma “impressão artística” do prédio onde se realizam as cúpulas do bloco, explicou.

A obra inclui um instrumento de navegação em bronze para mostrar a UE como uma “instituição guia” e a esfera em acrílico é uma “representação do povo europeu”, acrescentou o escultor de 23 anos.

Os chefes de Estado europeus se despediram de Merkel com uma ovação de pé após sua última cúpula, a de número 107 em 16 anos de governo, durante os quais atravessou os altos e baixos do bloco.

Michel destacou Merkel como um “monumento” antes de lhe entregar a escultura.

Duterre foi recomendado com o designer do presente pela mãe de um colega de escola que trabalhou na UE.

“Houve muitas reações positivas”, assegurou o escultor.

