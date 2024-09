Designer catarinense representa o Brasil em encontro sobre sustentabilidade corporativa em Nova York

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/09/2024 - 13:30 Para compartilhar:

Jay Boggo, artista e designer catarinense reconhecido por seu comprometimento com a sustentabilidade, estará presente no SDGs In Brazil (Sustainable Development Goals in Brazil), o maior encontro de sustentabilidade corporativa brasileira no mundo, que acontece nos dias 19 e 20 de setembro de 2024, no Delegates Dining Room, por ocasião da Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU), em Nova York. O evento, organizado pela rede brasileira do Pacto Global da ONU, reunirá líderes globais e empresariais para debater temas cruciais como meio ambiente, direitos humanos, integridade e finanças.

O SDGs IN BRAZIL faz parte de uma série de eventos globais liderados pela ONU e Pacto Global, que culminarão na COP30, prevista para 2025. O envolvimento de Jay Boggo nesse evento reafirma seu compromisso em alinhar sua arte e design com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especialmente no que se refere à preservação da Amazônia e ao desenvolvimento de práticas sustentáveis que apoiam as comunidades locais e preservam os ecossistemas.

Em agosto de 2024, Jay Boggo foi convidado para participar do 2024 Bioeconomy Amazon Summit, um evento de grande relevância para a sustentabilidade e a preservação da Amazônia. Seu trabalho de dupla sustentabilidade, tanto material quanto social, teve um impacto significativo, elevando sua atuação a novos patamares. O evento, que faz parte de uma série de encontros promovidos pelo Pacto Global da ONU rumo à COP30 em 2025, reforçou o compromisso de Jay com o desenvolvimento de soluções sustentáveis para a Amazônia e o mundo, destacando sua contribuição para a economia circular e o design consciente.

A palestra de Jay Boggo no dia 20 de setembro terá foco em sua colaboração com o projeto Pallas, uma iniciativa socioambiental desenvolvida em conjunto com Luís Guedes e Pablo do Vale, idealizadores do projeto inspirado nos carpinteiros amazônicos, ao lado de Valdiley Silva Guedes, um dos artesãos do projeto. O projeto visa promover a economia circular no estado do Pará através do design sustentável de mobiliário, utilizando madeiras nobres descartadas pela indústria tradicional. Jay Boggo compartilha a visão de que o design vai além da estética, englobando uma abordagem profundamente social e ambiental.

O ponto alto de sua palestra será a exposição do seu processo criativo, a interseção entre arte e design amazônico, e a conexão profunda com Edson, mestre carpinteiro amazônico que contribuiu nas etapas de produção do banco cabideiro, uma das peças mais emblemáticas do projeto, destacando a importância da preservação do bioma amazônico. A peça, considerada um símbolo do design sustentável, será transportada do Brasil para exposição em Nova York, onde permanecerá como exemplo da riqueza cultural e do compromisso com a sustentabilidade na Amazônia.

A palestra de Jay no SDGs IN BRAZIL não é apenas uma apresentação de sua obra, mas uma defesa do potencial que a arte e o design têm para transformar a sociedade e preservar culturas ancestrais, especialmente as comunidades amazônicas. Sua atuação reforça a necessidade de soluções que combinem inovação, tradição e sustentabilidade, destacando seu papel como uma liderança global na busca por um futuro mais equilibrado e consciente.

Em um momento simbólico, Jay Boggo foi convidado pelo Pacto Global da ONU – Rede Brasil para participar de uma cerimônia durante o evento SDGs in Brazil, que acontece dentro da sede da ONU em Nova York, próximo a importante semana da Assembleia Geral, representando a assinatura da marca que leva o seu nome, a J.BOGGO+, em adesão ao Pacto Global da ONU – Rede Brasil, servindo como um exemplo de compromisso com a sustentabilidade e os princípios da ONU.

Design Social

A carreira de Jay no design de mobiliário começou em 2023, quando foi convidado pela Vedac – Vestígios da Amazônia, uma empresa de manejo sustentável certificada pelo Forest Stewardship Council® (FSC), para desenvolver peças funcionais a partir de madeiras desprezadas pela indústria. Seu trabalho ganhou notoriedade pela abordagem escultórica e artística, trazendo à tona o valor da madeira nativa legal e colhida de forma sustentável.

O sucesso de Jay com a marca Vedac por Jay Boggo chamou a atenção do mercado internacional, resultando na inclusão de suas peças em coleções de instituições culturais como o Museu Histórico do Rio de Janeiro e a Emporium Brazil Design Gallery em Miami, EUA.

O Pallas é uma coleção inovadora de mobiliário, fruto da colaboração entre designers brasileiros e carpinteiros da Amazônia, sob a direção criativa da Guá Arquitetura, escritório especializado na valorização das raízes amazônicas. Criada com o objetivo de promover a carpintaria amazônica e gerar renda para os artesãos da região, a coleção utiliza exclusivamente madeiras rejeitadas pela indústria tradicional. Com o apoio do Vedac, ateliê que resgata madeiras desprezadas devido a imperfeições naturais, o projeto busca destacar a beleza orgânica do material. Além de contribuir para a economia local, a Guá Arquitetura reforça o compromisso com práticas de manejo sustentável, preservando os ecossistemas da região. Cada peça é acompanhada de um QR code que certifica a origem do material, validado pelo selo FSC.

O projeto Pallas ganhou reconhecimento no ELLE Decoration Design Awards Brasil (EDIDA Brasil) de 2024, sendo indicado na categoria de Projeto Social. A iniciativa combina arte, tradição e sustentabilidade, celebrando a cultura ribeirinha e a sabedoria dos mestres carpinteiros da Amazônia. Jay Boggo, em parceria com a Guá Arquitetura, desenvolveu o banco cabideiro, que se tornou uma peça emblemática, representando a potência do design social e o impacto que o design sustentável pode ter na preservação do bioma amazônico.

A participação de Jay Boggo no evento SDGs IN BRAZIL (Sustainable Development Goals in Brazil) reforça sua liderança criativa e compromisso com a sustentabilidade, alinhando sua visão com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, enquanto promove a preservação da Amazônia no cenário global.