Designer britânico Terence Conran morre aos 88 anos

O designer britânico Terence Conran, fundador da rede de lojas de móveis Habitat e do Museu do Design de Londres, faleceu neste sábado aos 88 anos, informou a família.

Ícone dos anos 1960, Conran morreu “em paz” em sua mansão de campo nas proximidades de Londres, afirma o comunicado divulgado pela família, que destacou sua “extraordinária vida e carreira”.

Conran nasceu nos subúrbios de Londres em 1931. Ele iniciou a carreira criando e vendendo os próprios móveis, para depois passar à decoração de restaurantes na capital inglesa.

Em 1964 criou a marca Habitat, que ajudou a popularizar o design de móveis com um estilo moderno e colorido. As lojas continuam operando em várias cidades europeias.

Anos antes de a influente marca sueca Ikea adotar o conceito, a Habitat já oferecia móveis para montar em casa.

“Terence Conran foi fundamental para redesenhar a Grã-Bretanha do pós-guerra. Seu legado é enorme”, reagiu Tim Marlow, diretor do Museu do Design que Conran fundou em 1989.

“Foi adorado por gerações de designers, de Mary Quant (estilista britânica) até Jony Ive (designer da Apple)”, completou.

Veja também