“Desgastou”, diz Augusto Botelho ao explicar saída de ‘O Grande Debate’

Após a saída da advogada Gabriela Priori de ‘O Grande Debate’, da CNN Brasil, agora foi a vez do também advogado Augusto Botelho deixar a atração. Ele fez o anuncio em suas redes sociais e explicou o motivo de sua saída. Botelho segue na emissora.

“A decisão de sair do programa foi minha. Eu já tinha conversado com a CNN que eu não trabalharia na semana que vem para viajar com meus filhos, que estão em férias escolares. Tem também o fato de que eu aceitei esse desafio num contexto do meu dia a dia que é diferente do de hoje. Tenho um escritório de advocacia criminal e pela pandemia o ritmo de trabalho diminuiu. Isso fez com que o Debate ocupasse um tempo grande do meu tempo”, disse ele em parte do comunicado.

“Ao aceitar esse desafio de ir para a CNN, eu me propus a fazer com que o debate fosse uma demonstração de que pensamentos diametralmente opostos podem conviver de uma forma civilizada, produtiva e esclarecedora para a população. Isso começou a se desgastar“, completou.

Confira:

Uma pessoa que coleciona inimigos por todos os lugares por onde passa um dia vai precisar se dar conta de que o problema não são os outros. Imagino o sofrimento dessa constatação. — Augusto de Arruda Botelho (@augustodeAB) July 9, 2020

