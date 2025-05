Desgaste físico preocupa, mas Dorival indica força máxima do Corinthians na Sul-Americana

Dorival Júnior soma duas vitórias em dois jogos no comando do Corinthians. Desde a estreia, o treinador indicou preocupação com o desgaste físico do seu elenco. Mas, mesmo depois de um jogo pesado contra o Internacional, na noite de sábado, ele deve ter força máxima na Copa Sul-Americana, contra o América de Cali, na terça-feira.

“A escalação vai depender da reapresentação dos jogadores, a partir de amanhã (domingo). Mas espero que muitos já estejam plenamente recuperados. Desta vez, não tivemos que viajar. Espero que alcancemos uma recuperação importante porque será um jogo muito complicado, contra um adversário difícil, que vai exigir muito e teremos que estarmos muito bem recuperados para fazermos um grande jogo”, projetou, após a vitória sobre o Internacional por 3 a 2, na Neo Química Arena.

Dorival estreou no time paulista na quarta, contra o modesto time do Novorizontino. A vitória por 1 a 0, fora de casa, pela Copa do Brasil, foi conquistada com um time misto. O treinador preservou os principais titulares para o desgastante duelo com o Inter, neste sábado, pelo Brasileirão.

A mesma estratégia não será possível para a Sul-Americana, em razão da importância do jogo. “O que vem acontecendo há anos no futebol brasileiro é que é muito difícil manter a regularidade, a mesma postura jogando a cada dois dias e meio. É o que tem acontecido com todos nós, não só com o Corinthians. Você expõe o jogador a lesão, repetindo o mesmo time a cada momento.”

“Estamos tentando mandar a campo uma equipe que esteja fisicamente em condições. Fizemos um jogo na quarta, viajamos de madrugada. Chegamos aqui por volta da 6h30, treinamos e fizemos recuperação. Com apenas dois dias e meio, estaremos em campo de novo”, enumerou Dorival, ao relatar a rotina recente do time.

Por isso, após a partida da Sul-Americana, Dorival já avisou que mudará a formação do time em nome da preservação física dos atletas. “Se colocarmos sempre os mesmos em campo, correremos um risco muito grande. Daqui para a frente, vamos ter que fazer isso com frequência, comprometendo talvez uma formação inicial. Temos jogadores de nível aproximado (entre titulares e reservas). Em algumas funções, não temos jogadores que talvez estejam na mesma condição, mas estamos buscando.”

MEMPHIS DEPAY

Dorival evita citar nomes que serão preservados gradualmente na equipe paulista. Porém, indicou que mudanças no posicionamento poderão ajudar a evitar maior desgaste físico ao longo das próximas semanas, com jogos entre Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

Memphis Depay deve ser um destes jogadores, com novo posicionamento. “Falei para ele, pelo pouco que vi até agora, que quanto mais próximo ele jogar da grande área, melhor. Para mim, essa é a posição dele, independente de como entrar, como meia ou primeiro atacante. Tem que estar ali dentro, próximo. Tem que flutuar, fugindo das marcações e buscando as costas dos volantes, a tal de entrelinhas. Essa é a função natural dele.”

Para Dorival, o holandês ainda não atingiu seu auge no futebol brasileiro. “Quanto mais aproximação em relação à área, em combinação com os demais jogadores, vamos tirar o melhor dele. Ele não atingiu tudo o que pode atingir aqui ainda. Ele pode evoluir ainda muito em razão da capacidade que possui.”