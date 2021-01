Desgaste físico preocupa Cuca, que pode descansar titulares do Santos no Ceará

Cuca não é adepto a poupar os jogadores no Santos. Só o faz em último caso ou antes de confronto importante. A final da Libertadores ocorre apenas no dia 30, diante do Palmeiras, mas é possível que ele use uma equipe mista diante do Fortaleza, na quinta-feira, pelo Brasileirão. O desgaste físico preocupa o treinador.

Além da batalha contra o Boca Juniors no meio de semana, o time encarou forte calor neste domingo, diante do Botafogo, na Vila Belmiro, aumentando ainda mais o esgotamento físico dos jogadores. Cuca não quer “estourar” ninguém.

O técnico já “poupou” algumas peças na reta final do jogo diante do Botafogo. Como tem elenco curto, ele costuma dar descanso aos comandados ao menos nos minutos finais. Na longa viagem até o Nordeste, onde novamente deverá enfrentar temperaturas elevadas, pode deixar alguns jogadores de fora ou como opções no banco de reservas. Pará e Felipe Jonatan nas laterais e até seus astros Soteldo e Marinho podem ser preservados. Mas ele não fala em nomes.

“Não vou abrir aqui o que eu vou fazer, mas certamente que estou fazendo o máximo possível de correção para que a gente tenha uma chance de chegar lá no dia 30 na melhor condição física e técnica”, advertiu o treinador. “Temos de saber fazer tudo direitinho, tirar um pé do acelerador e tirar aquele que não tiver a melhor oportunidade de jogar.”

Autor do gol da vitória diante dos cariocas, por 2 a 1, Bruno Marques pode ser uma novidade. Cuca elogiou bastante o centroavante. “É um jogador com uma característica diferente. Estávamos pressionando o Botafogo, muitos escanteios e a gente sentiu que faltava um cabeceio, vimos que esse ia ser o caminho. Quando a gente o lançou no jogo, foi com essa pretensão”, observou. “A gente fica muito feliz por um jovem sair do banco e ser um dos responsáveis direto pela nossa vitória.”

Há a possibilidade de Lucas Veríssimo retornar ao time no Castelão. Com um corte na cabeça sofrido diante do Boca Juniors, ele ainda teve problemas para treinar por causa de uma virose e não se recuperou para encarar o Botafogo. Mas deve estar à disposição para o próximo jogo.

Laércio, que o substituiu, fez um pênalti, levou amarelo e até poderia ser expulso. Cuca o defendeu, preferiu dar mérito ao ataque botafoguense, mas deve recorrer à volta do titular diante do Fortaleza.

