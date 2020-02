Desfile sobre as águas inaugura Carnaval de Veneza 2020

VENEZA, 9 FEV (ANSA) – Milhares de pessoas acompanharam neste sábado (8) a abertura do famoso Carnaval de Veneza com um espetáculo sobre as águas do Rio di Cannaregio, o qual apresentou o tema da celebração deste ano: o “jogo”, o “amor” e a “loucura”. O show aquático celebrou o encontro entre elementos da natureza, como fogo, água e ar, e contou com acrobatas, malabaristas e dançarinos, que com seus movimentos retrataram cortejos e performance no canal. As águas se transformaram em um palco onde carros alegóricos e outras estruturas desfilaram iluminados por projeções de luz. Segundo os organizadores, o Rio di Cannaregio se tornou o palco ao ar livre de uma apresentação “dedicada à dose de loucura que todo amante sente, à loucura que o leva a ver, ouvir e experimentar o mundo de uma maneira única e diferente”.

“O estreito vínculo com a água e o mar se funde com a arte para criar uma emoção que somente em Veneza pode ser vivida”, explicou o diretor artístico Massimo Checchetto.

Já neste domingo (9), mais de sete mil pessoas participaram do tradicional cortejo aquático que partiu da ponta da alfândega de Veneza, percorreu todo o famoso Grande Canal da cidade até chegar ao Rio Cannaregio. Na chegada dos barcos foram distribuídos petiscos e doces típicos da região para o público, conforme a tradição. O calendário deste ano ainda prevê mais de 150 eventos por toda a cidade, tendo como destaque o famoso “Voo do Anjo”, quando uma mulher sobrevoa a praça San Marco de tirolesa. O carnaval mais famoso da Itália acontece até 25 de fevereiro. (ANSA)