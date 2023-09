Desfile do 7 de setembro em Brasília tem clima tranquilo, sem protestos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/09/2023 - 10:51 Compartilhe

O desfile de 7 de Setembro em Brasília ocorre, até o momento, sob aplausos do público e com clima amigável, sem maiores protestos ou vaias ao governo. Ao contrário de anos anteriores, em que houve cartazes pedindo intervenção militar e ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF), o público das arquibancadas ostenta nesta quinta-feira, 7, apenas bandeiras do Brasil.

As camisetas de cores verde e amarela não são predominantes, mas aparecem em maior número do que as vermelhas.

A entrada às arquibancadas foram restritas a 30 mil pessoas.

Quem chegou após a capacidade ser atingida precisou ficar do lado de fora, acompanhando o desfile por telões.

Nas entradas, há registro de frustração de quem não conseguiu acesso.

O Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) presenciou dois grupos que conseguiram furar o bloqueio.

