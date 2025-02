Desfile da Unidos da Tijuca não terá rainha de bateria em respeito à cantora Lexa

Alerta gatilho: este texto aborda temas como aborto e perda gestacional, o que pode ser gatilho para algumas pessoas. Se você estiver passando por um momento semelhante, procure apoio profissional ou entre em contato com o CVV (Centro de Valorização da Vida) pelo telefone 188.

A escola de samba Unidos da Tijuca anunciou que não terá rainha de bateria no Carnaval 2025, “por respeito, consideração e carinho” a Lexa, 29 anos.

Isso porque a cantora, que ocuparia o posto no desfile por mais um ano, sofreu uma complicação durante a gestação de sua primeira filha, Sofia, que não sobreviveu.

“Olórun Kò sí pure ô. Através desta mensagem, que é também uma prece, desejamos nossos mais profundos sentimentos a Lexa e seu companheiro, Ricardo Vianna, pela passagem da menina Sofia de volta aos braços do Orum”, dizia o texto publicado no perfil oficial da Unidos da Tijuca, no Instagram.

+ Entenda pré-eclâmpsia e síndrome de Hellp, que afetaram cantora Lexa

“Oxum, senhora da fertilidade, da maternidade e do amor, é a padroeira da Unidos da Tijuca e também a mãe de Logun-Edé, nosso enredo para o próximo Carnaval”, completou.

A artista se afastou da preparação para a Sapucaí em janeiro deste ano, quando recebeu os diagnósticos de pré-eclâmpsia e síndrome de Hellp, no sexto mês de gravidez. Nesta segunda-feira, 10, ela anunciou que a menina morreu três dias após nascer em um parto prematuro extremo, em 2 de fevereiro.

A escola afirmou que Sofia virou uma estrela que iluminará a vida dos pais e da família. “Junto a cada mãe que chora, está o choro de Oxum, e é nos braços dela, onde nos encontramos acolhidos, repletos de amor, doçura e afeto, que desejamos que toda a família esteja nesse momento. Nossa pequena Sofia será, agora e para sempre, uma estrela a iluminar a vida de seus pais e familiares, e também uma estrela a iluminar os nossos caminhos”.

“E é por respeito, consideração e carinho, que anunciamos a decisão de não estabelecer ninguém à frente da bateria Pura Cadência para esse Carnaval, num gesto de empatia, de importância e de homenagem. Estejam na paz e na luz”, finalizou o texto, assinado pelo presidente da escola, Fernando Horta.

Sofia era filha da cantora Lexa com Ricardo Vianna, de 32 anos. Ela foi internada, ainda grávida, em São Paulo, em janeiro deste ano.

“Dia 02/02, às 15:03, o nosso milagre nasceu! Dia 05/02, minha filha amada nos deixou. Um luto e uma dor que eu nunca tinha visto igual. Vivi os dias mais difíceis da minha vida. Eu senti cada chutezinho, eu conversei com a barriga, eu idealizei e sonhei tantas coisas lindas para gente… Foram 25 semanas e quatro dias de uma gestação muito desejada!”, desabafou Lexa.ao revelar o ocorrido para os fãs nas redes sociais.

A cantora ainda revelou que correu risco de morte. “Uma pré-eclâmpsia precoce com síndrome de Hellp, 17 dias de internação, Clexane, mais de 100 tubos de sangue na semi-intensiva e 3 na UTI sulfatando e lutando pelas nossas vidas, minha filha”, disse Lexa. “Fiz um pré-natal perfeito, fiz tudo, mas minha pré-eclampsia foi muito precoce, extremamente rara e grave… O meu fígado começou a comprometer, os meus rins e o doppler da minha bebezinha também… Mais um dia e eu não estaria aqui para contar nem a minha história nem a dela”, afirmou.

“Agora estou buscando um rumo na minha vida, uma parte de mim se foi. Te carregar nos últimos minutos de vida tão vivos na minha cabeça. Você é, foi e sempre será a ‘minha Sosso'”, prometeu Lexa, que elogiou Ricardo. “Te amo demais, vivemos os dias mais desafiadores das nossas vidas juntos e fortes, ver nossa filha na incubadora linda e lutando pela vidinha dela ficará para sempre nas nossas memórias. Você não soltou minha mão e foi o marido e pai mais incrível do mundo”, completou.