Desfile da Prada, uma ode à elegância masculina na Semana de Moda de Milão

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/06/2023 - 13:14 Compartilhe

A estilista Miuccia Prada e seu companheiro de equipe Raf Simons impressionaram neste domingo (18), em Milão, com sua nova coleção masculina que combina elegância e conforto para “libertar o corpo” do homem.

No terceiro dia da Semana de Moda de Milão, voltado para a coleção primavera-verão 2024, o desfile foi realizado em uma sala da Fundação Prada, com um vestuário masculino sóbrio, mas refinado.

O ponto de partida é a “camisa branca, a mais simples” e, a partir desta base, “você pode fazer o que quiser” e modificá-lo segundo a “individualidade” de cada um, comentou Miuccia Prada.

As bermudas foram onipresentes no desfile, declinadas nas cores preta, branca, bege e cinza, combinadas com camisas e jaquetas do mesmo tom.

A silhueta do “homem Prada” é refinada, com cortes flexíveis e materiais fluídos, em popelina de algodão, jeans e couro.

A marca renova a camisa tradicional acrescentando mangas ultra largas e toques elegantes como estampas florais, franjas e bolsos.

“Quando você vê o desfile, vê uma roupa clássica de homem”, mas, se prestar atenção, verá que se trata de algo “completamente diferente”, garante Raf Simons.

Simons, um estilista belga de 55 anos que trabalhou para Jil Sander, Dior e, depois, Calvin Klein, é codiretor criativo de Miuccia Prada desde 2020.

A marca concluiu em janeiro uma histórica transição geracional no comando do grupo, fundado em 1913 pelo avô de Miuccia Prada e do qual sua família detém 80%.

Andrea Guerra, ex-executivo da marca de óculos Luxottica, assumiu as rédeas da Prada para garantir a transição, à espera de que assuma o timão da companhia Lorenzo Bertelli, de 35 anos, filho mais velho de Miuccia Prada, de 74, e do ex-diretor-geral, Patrizio Bertelli, de 77.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias